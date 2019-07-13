Боня рассказала о плюсах и минусах жизни за границей

Светская львица не стала скрывать, что с проблемами она сталкивается и в России, и в Монако.

Виктория Боня много путешествует. Порой за неделю она может сменить несколько стран. Девушка признавалась, что за границей ей гораздо чаще поступают предложения о съемках в разных проектах. Не так давно ей довелось поучаствовать в модной фотосессии в Париже в роскошном розовом платье. Кадры со съемок буквально заворожили своей красотой подписчиков звезды. Несмотря на свой плотный график, светская львица также делает все, чтобы уделять время подрастающей дочери Анджелине. На днях Боня дала интервью, в котором рассказала о плюсах и минус жизни за границей.

«Мы на самом деле живем в пресной стране. Но если мы берем Европу, в которой я живу уже восемь лет, провалы есть и там, и там. Что касается культуры. Приведу обычный пример. Я запарковалась на дороге, где никто не может проехать и начинаю доставать что-то, ковыряться, копаться. Проходит 30 секунд, проходит 40 секунд — никто не посигналит, никто ни слова не скажет. Хотя в Шереметьево с коляской, тележкой мне таксист кричит матом трех этажным, что я тут иду очень медленно», — рассказала Боня.

Также телеведущая вспомнила, как не так давно перед своим днем рождения ее наследница Анджелина получила травму.

«Мой ребенок ломает руку, трещина в трех местах. Я везу ее срочно в медпункт, там единственный госпиталь в Монако Emergency. Три дня нам не могли поставить правильный диагноз. Я сделала снимки, отправила нашему доктору детскому. Он говорит: „Вот у нее тут и тут трещины“. Этого не увидел ни один доктор там», — посетовала девушка. Она добавила, что медицина в Европе тоже не дешевая. «Визит к доктору 50 евро, чтобы он прописал Смекту», — негодует Виктория.

Девушка уже успела посмотреть новый сериал «БИХЭППИ», в котором показана жизнь врача, вернувшегося на родину из США, и его работа в частной клинике. Боня осталась в восторге от картины и призналась, что режиссеру удалось «четко» показать очень много жизненных ситуаций, об этом она поведала каналу ТНТ.