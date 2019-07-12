Мастер-класс от Гагариной: певица объяснила, как быстро уложить ребенка спать

Певица счастлива, что маленькая дочь не капризничает перед сном.

Полина Гагарина вместе с мужем отдыхает в Греции. Отпуск для певицы – хороший повод провести время с дочкой. Правда, артистка не раз замечала, что двухлетняя Мия с возрастом становится капризной и своенравной. Гагарина надеется переждать трудный период у ребенка и использовать добрые хитрости при воспитании дочери.

Гагариной трудно укладывать малышку спать. Певица призналась, что чуть не сошла с ума, так как Мия даже не думала засыпать. Звезда опробовала маленький лайфхак, который сработал. Счастливая мама поделилась находкой в Instagram.

«Итак берёте игрушку (в нашем случае это кошечка и единорог) и начинаете играть с ребёнком в игру кто дольше пролежит с закрытыми глазами. Начинаете считать! Сегодня мы уснули за рекордные сроки, на счете 350! Считаете монотонно от лица плюшевых друзей!» — написала Полина Гагарина.

Помимо двухлетней Мии, у певицы есть старший сын от первого брака. 11-летний Андрей растет самостоятельным и серьезным мальчиком. Сын Гагариной отлично играет на фортепиано. Однажды Андрей аккомпанировал матери под аплодисменты целого стадиона. Полина Гагарина не давит на сына, но если тот захочет построить музыкальную карьеру, то с радостью ему поможет.