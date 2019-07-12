Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

Олег Газманов и его супруга Марина, которая моложе музыканта на 17 лет, уже две недели наслаждаются отдыхом в Италии. На своей странице в соцсети Instagram 67-летний певец опубликовал видео, где пара гуляет по итальянским улочкам и наслаждается обществом друг друга, не стесняясь выражать чувства.

Олег Михайлович посетовал, что долгожданный отпуск вот-вот подойдет к концу.

«Как же так получается- скоро отпуск кончается…Скоро в Москву. Привезу Вам #моиясныедни — небось замёрзли там без меня…», — подписал ролик российский певец.

Марина и Олег — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2003 году, Марина тогда воспитывала сына Филиппа, которого Газманов усыновил. У пары также есть общая дочь Марианна.

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова. В программе музыкант рассказал, как ему удалось побороть алкогольную зависимость. Певец признался, что на заре карьеры спиртные напитки помогали ему раскрепоститься.