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Савельева поделилась архивным детским видео

В 10 лет певица перед гостями исполнила народную песню.

Савельева поделилась архивным детским видео
Саша Савельева. Фото: globallookpress

Саша Савельева порадовала подписчиков в Instagram архивным роликом. На видео певице 9 или 10 лет. Будущая звезда стоит в народном костюме и дома перед гостями поет песню о масленице. Композицию она разучивала в фольклорном ансамбле «Кувички», с которым выступала в дальнейшем в Кремле и Дворце Съездов.

Певица с детства демонстрировала таланты. В три года Сашу Савельеву отдали в секцию фигурного катания, а в пять девочка начала петь. Сильный голос коллеги оценили звезды отечественного шоу-бизнеса. Анна Семенович написала в комментарии: «Ты не изменилась, красотка». Анфиса Чехова и Яна Чурикова похвалили вокальные данные певицы.

Саша Савельева жила пением, так что успеха она достигла уже в 19 лет. Артистка попала в «Фабрику звезд», где и прославилась. Продюсер Игорь Матвиенко создал группу «Фабрика», которая собирала полные залы на протяжении 16 лет. Савельева была довольна своей работой, но в этом году ушла из коллектива. Недавно певица стала мамой, и все свободное время хочет посвящать сыну Леону.

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Instagramархивное видеоСаша Савельева

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Савельева поделилась архивным детским видео
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