Повалий хотела записать песню «Отпусти меня» без Баскова

Таисия Повалий вспомнила, как в далеком 2004 году во время «Славянского базара» в Витебске узнала о потенциальном хите. Продюсер Валентина Басовская дала послушать Повалий песню «Отпусти меня». Предполагалось, что певица запишет дуэт с Николаем Басковым. Она тогда только познакомилась с «натуральным блондином».
«Ехала, крутила эту песню. Она так мне понравилась, что я подумала: «Причем здесь Николай? У него оперный голос. А не скажу-ка я ему!» Позвонила авторам текста и попросила сделать женский вариант. Они согласились», — рассказала Таисия Повалий.
Однако, судьба распорядилась иначе. После недели выступлений в Витебске певица поехала на Донбасс. Там она снова пересеклась с Басковым. В следующий раз они вместе летели в Киев. Повалий пригласила к себе артиста в гости на шашлыки.
Вечером Басков пришел вместе с Валентиной Басовской. Муж певицы Игорь не знал хитрости супруги, поэтому без задней мысли вынес магнитофон с кассетой. Он показал гостям песню «Отпусти меня», которую, по её словам, Повалий споёт сама.
Басовская удивилась решению певицы. Басков удивился не меньше – о потенциальном хите он узнал только в тот вечер. В итоге артисты записали песню в 12 ночи и тут же отправили её на радио, сообщает «Союзное вече».