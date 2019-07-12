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Повалий хотела записать песню «Отпусти меня» без Баскова

Певице так понравилась композиция, что она хотела утаить от «натурального блондина» хит.

Повалий хотела записать песню «Отпусти меня» без Баскова
Таисия Повалий. Фото: globallookpress

Таисия Повалий вспомнила, как в далеком 2004 году во время «Славянского базара» в Витебске узнала о потенциальном хите. Продюсер Валентина Басовская дала послушать Повалий песню «Отпусти меня». Предполагалось, что певица запишет дуэт с Николаем Басковым. Она тогда только познакомилась с «натуральным блондином».

«Ехала, крутила эту песню. Она так мне понравилась, что я подумала: «Причем здесь Николай? У него оперный голос. А не скажу-ка я ему!» Позвонила авторам текста и попросила сделать женский вариант. Они согласились», — рассказала Таисия Повалий.

Однако, судьба распорядилась иначе. После недели выступлений в Витебске певица поехала на Донбасс. Там она снова пересеклась с Басковым. В следующий раз они вместе летели в Киев. Повалий пригласила к себе артиста в гости на шашлыки.

Таисия Повалий и Николай Басков. Фото
Повалий пыталась скрыть от Баскова песню, которая прославила их дуэт. Фото: globallookpress

Вечером Басков пришел вместе с Валентиной Басовской. Муж певицы Игорь не знал хитрости супруги, поэтому без задней мысли вынес магнитофон с кассетой. Он показал гостям песню «Отпусти меня», которую, по её словам, Повалий споёт сама.

Басовская удивилась решению певицы. Басков удивился не меньше – о потенциальном хите он узнал только в тот вечер. В итоге артисты записали песню в 12 ночи и тут же отправили её на радио, сообщает «Союзное вече».

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Повалий хотела записать песню «Отпусти меня» без Баскова
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