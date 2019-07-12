Шейк призналась, что у неё есть морщины и второй подбородок

Ирина Шейк покорила красотой Америку и Европу. Модель поддерживает себя в форме: пользуется китайской техникой массажа лица гуа-ша, не пьет алкоголь и не курит. При этом 33-летняя звезда подиума обожает загорать, но ограничивает себя – ультрафиолет провоцирует морщины.

В прочем, модель не скрывает недостатков. Ирина Шейк призналась, что бывают у неё дни, когда кожа и волосы выглядят отвратительно. Тогда звезда не чувствует себя настоящей моделью, но она никогда и не гналась за идеальной красотой. Именно поэтому Шейк не советует пользоваться ботоксом.

«Если кто-то хочет увеличить губы, потому что чувствует себя несчастной, благослови её Господь. Я никого не осуждаю. Но я всегда пропагандирую естественную красоту. Мы живем в идеальном мире, где каждый хочет быть идеальным. Но я не идеальна. Иногда у меня появляется второй подбородок. Идеала не существует.

У меня скоро будут морщины, у меня уже есть морщины. Просто нужно принять идею, что тело меняется, и отпраздновать это. Нам нужно понять, что наша жизнь – не стремление к идеальной красоте», — рассказала Ирина Шейк в интервью Harper’s Bazaar.