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Бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина обокрали в Испании

63-летняя Ларису Копенкина собирает деньги на обратную дорогу через соцсеть.

Бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина обокрали в Испании
Лариса Копенкина / global look press

Сезон отпусков в самом разгаре. Бывшая пассия Прохора Шаляпина — Лариса Копенкина — выбрала для отдыха Испанию. Однако в путешествии с ней приключилась неприятная история — женщину обокрали. С мошенниками столкнулась не только 63-летняя бизнес-леди, но и ее друзья.

«Воры здесь профи. У меня вытащили кошелёк буквально за три минуты((( У друзей телефон и покушали в ресторане на 200 тысяч, прямо со стула спёрли рюкзак с паспортами, деньгами и планшетником», — поделилась своей печалью Копенкина на странице в Instagram.

Она также отметила, что ей часто в комментариях пишут и просят о помощи, дать в долг, на лечение и так далее. Теперь, когда сама Лариса оказалась в трудной ситуации, она просит помощи у своих подписчиков.

Вскоре бывшая подруга Прохора Шаляпина сообщила, что паспорта ее друзьям все-таки вернули. Также она поблагодарила людей, которые перечислили ей деньги, за поддержку.

А, тем временем, бывший бойфренд Копенкиной, певец Шаляпин, снова замечен в компании своей пассии Виталины Цымбалюк-Романовской. Пара отправилась вместе в Сочи после слухов о расставании.

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Бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина обокрали в Испании
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