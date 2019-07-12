Экс-звезда «Дома-2» Екатерина Колесниченко выписалась из роддома

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колесниченко впервые стала мамой. 9 июля телезвезда родила мальчика, имя которого она пока не называла. Известно, что ребенок родился здоровым, весом 3740 граммов и ростом 54 сантиметров.

О счастливом событии Колесниченко рассказала на своей странице в соцсети Instagram, а также показала малыша в конверте после выписки из роддома.

«Урааааа!!!! Мы выписались. Боже!!! Как я люблю мою крошку в конверте. Сын, Сыночек мой сахарный!!! Боже, если бы вы только видели это чудо», — подписала трогательное фото Катерина.

Лица ребенка девушка по-прежнему не показывает, опасаясь дурного глаза. Что касается самих родов, то ранее экс-звезда «Дома-2» призналась, что схватки, длившиеся около девяти часов, оказались очень болезненными для нее. Однако сами роды длились всего 15 минут. Колесниченко также рассказала о первой встрече с сыном — этот момент стал для нее действительно очень трогательным и волнительным, она не смогла сдержать слез.

Сейчас с мамой и малышом все хорошо. Катерина уже задумывается о девочке. «Если возвращаться за дочей — только к вам!», — написала девушка сотрудникам роддома.