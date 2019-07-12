ЗВЕЗДЫ

Тюремное письмо умершего рэпера Мадонне выставлено на аукцион

Начальная цена эпистолярного шедевра Тупака Шакура составляет 100 тысяч долларов.

Тюремное письмо умершего рэпера Мадонне выставлено на аукцион
Мадонна проиграла суд и ее письма уйдут с молотка. Фото: Global Look Press

После долгих судебных баталий письмо хип-хоп исполнителя Тупака Шакура Мадонне все-таки будет выставлено на торги.

Покойный рэпер и певица встречались до того, как он погиб.

Письмо представляет собой три страницы рукописного текста. Оно было послано поп-диве в 1995 году, когда рэперу было 24 года, а Мадонне за тридцать.

Шакур писал об отношениях со звездой, которую он бросил, и выражал свои сожаления.

«Я должен принести свои извинения. Потому, что как ты и сказала, я не давал тебе той дружбы, на которую способен. Не потому, что я являюсь злом или потому, что ты этого не стоила», — говорится в послании.

«Рискую показаться слишком драматичным, но из-за расовых предрассудков молодому черному парню сложно строить отношения с белой женщиной, которая старше его», — написал Тупак.

Музыкант скончался через год после того, как отослал это письмо. Оно является частью личных вещей Мадонны, которые будут выставлены на торги компанией Gotta Have Rock and Roll. Лоты попали в их руки через бывшую подругу и консультанта Мадонны Дарлин Лутц.

В 2017 году Мадонна обратилась в суд с требованием запретить продажу ее личных вещей, в частности данного письма, чтобы оградить ее личную жизнь. Однако два года спустя суд встал на строну ответчика.

Аукцион будет проведен 17 июля. Начальная стоимость письма Шакура оценивается с 100 тысяч долларов, передает CNN.

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аукционпевица МадоннаторгиТупак Шакур

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Тюремное письмо умершего рэпера Мадонне выставлено на аукцион
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