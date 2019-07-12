Тюремное письмо умершего рэпера Мадонне выставлено на аукцион

После долгих судебных баталий письмо хип-хоп исполнителя Тупака Шакура Мадонне все-таки будет выставлено на торги.

Покойный рэпер и певица встречались до того, как он погиб.

Письмо представляет собой три страницы рукописного текста. Оно было послано поп-диве в 1995 году, когда рэперу было 24 года, а Мадонне за тридцать.

Шакур писал об отношениях со звездой, которую он бросил, и выражал свои сожаления.

«Я должен принести свои извинения. Потому, что как ты и сказала, я не давал тебе той дружбы, на которую способен. Не потому, что я являюсь злом или потому, что ты этого не стоила», — говорится в послании.

«Рискую показаться слишком драматичным, но из-за расовых предрассудков молодому черному парню сложно строить отношения с белой женщиной, которая старше его», — написал Тупак.

больше по теме Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные вещи В исковом заявлении говорится о нижнем белье, письмах и фотографиях.

Музыкант скончался через год после того, как отослал это письмо. Оно является частью личных вещей Мадонны, которые будут выставлены на торги компанией Gotta Have Rock and Roll. Лоты попали в их руки через бывшую подругу и консультанта Мадонны Дарлин Лутц.

В 2017 году Мадонна обратилась в суд с требованием запретить продажу ее личных вещей, в частности данного письма, чтобы оградить ее личную жизнь. Однако два года спустя суд встал на строну ответчика.

Аукцион будет проведен 17 июля. Начальная стоимость письма Шакура оценивается с 100 тысяч долларов, передает CNN.