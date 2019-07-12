«Семейная жизнь — это сборище компромиссов»: Шац прокомментировал отношения с Лазаревой

Несколько лет назад телеведущая уехала от мужа в Испанию.

Михаил Шац впервые за долгое время дал интервью, в котором поделился творческими планами и рассказал о семье. Пара телеведущих Михаил Шац и Татьяна Лазарева запомнились зрителям благодаря шоу «Слава богу, ты пришел» и «Хорошие шутки».

После успеха программ начались в жизни ведущих наступили определенные проблемы, и оба остались без работы. Лазарева облюбовала маленький город в Испании, куда впоследствии переехала. Михаил Шац при этом остался в Москве. Ходили слухи о конфликтах, разрыве и изменах, но супруги редко комментировали отношения.

Михаил Шац, тем временем, вернулся на СТС, правда, не в любимую передачу «Слава богу, ты пришел». Теперь шоумен будет вести программу «Дело было вечером». Ведущий признался, что раньше вел подобные шоу, поэтому чувствует себя в зоне комфорта. Он не держит обиду на телеканал и называет ласково программу «Слава богу, ты пришел» «моя бывшая».

Пока телеведущий строит карьеру в России, Татьяна Лазарева воспитывает 12-летнюю дочку за тысячи километров от супруга. Шацу сложно принять тот факт, что старшие дети повзрослели. Замашки авторитарного отца шоумен оставил в прошлом.