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«Семейная жизнь — это сборище компромиссов»: Шац прокомментировал отношения с Лазаревой

Несколько лет назад телеведущая уехала от мужа в Испанию.

«Семейная жизнь — это сборище компромиссов»: Шац прокомментировал отношения с Лазаревой
Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Фото: globallookpress

Михаил Шац впервые за долгое время дал интервью, в котором поделился творческими планами и рассказал о семье. Пара телеведущих Михаил Шац и Татьяна Лазарева запомнились зрителям благодаря шоу «Слава богу, ты пришел» и «Хорошие шутки».

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото
Татьяна Лазарева уже несколько лет живет отдельно от супруга. Фото: globallookpress

После успеха программ начались в жизни ведущих наступили определенные проблемы, и оба остались без работы. Лазарева облюбовала маленький город в Испании, куда впоследствии переехала. Михаил Шац при этом остался в Москве. Ходили слухи о конфликтах, разрыве и изменах, но супруги редко комментировали отношения.

Михаил Шац, тем временем, вернулся на СТС, правда, не в любимую передачу «Слава богу, ты пришел». Теперь шоумен будет вести программу «Дело было вечером». Ведущий признался, что раньше вел подобные шоу, поэтому чувствует себя в зоне комфорта. Он не держит обиду на телеканал и называет ласково программу «Слава богу, ты пришел» «моя бывшая».

Пока телеведущий строит карьеру в России, Татьяна Лазарева воспитывает 12-летнюю дочку за тысячи километров от супруга. Шацу сложно принять тот факт, что старшие дети повзрослели. Замашки авторитарного отца шоумен оставил в прошлом.

«Вся семейная жизнь — это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной — как раз пример такого компромисса. Двадцать лет брака очень изменили нас обоих. Мне сложно в нескольких словах охарактеризовать то, что у нас происходит сейчас, могу сказать, что это еще развивающаяся история», — рассказал Михаил Шац порталу Woman Hit.

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личная жизньМихаил ШацПередача "Слава богу ты пришел!"Татьяна Лазарева

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«Семейная жизнь — это сборище компромиссов»: Шац прокомментировал отношения с Лазаревой
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