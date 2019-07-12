Валентина Рубцова отметила двухсотую серию «СашаТаня» сменой прически

Валентина Рубцова хорошо известна зрителям по участию в ситкомах «Универ» и «СашаТаня». Сейчас основным проектом для 41-летней актрисы стал именно последний, где она играет в паре с Андреем Гайдуляном. В 2019 году зрители увидят пятый и, как сообщалось, финальный сезон сериала.

А на своей странице в соцсети Instagram Валентина Рубцова появилась перед поклонниками с новой прической — актриса подстригла волосы, сделав удлиненное каре, а также сообщила, что за плечами остались 200 серий ситкома «СашаТаня».

«За плечами 200 серий «САШАТАНЯ»! Захотела перемен! Начала с головы», — подписала новое фото Рубцова.

Большинство поклонников оценили образ 41-летней актрисы и отметили, что с новой прической она помолодела.

«Такая юная, прям девчонка! Очень идёт», «Валентина, вам очень идёт каре, молодец», «Вам очень идёт новый образ», «Вы выглядите лет на 20 с маленьким хвостиком», «Просто потрясно», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Валентина Рубцова перестала скрывать лишние килограммы, набранные после беременности. При этом сейчас актриса внимательно следит за своим весом, старается правильно питаться и заниматься спортом.