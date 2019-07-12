«Теперь фотки только в одежде!»: Гагарина признала, что поправилась

Полина Гагарина вместе с мужем уехала отдыхать в Грецию. Певица расслабляется у моря и бассейна, вспоминает греческий язык и наслаждается кухней местных ресторанов. Увлечение вкусной едой отразилось на стройной фигуре Гагариной. Если раньше певица не стеснялась выкладывать фото в купальнике, то теперь регулярно прикрывает тело одеждой.

«Всё ребята! Вы меня сглазили. Живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!» — написала Полина Гагарина в Instagram.

За неделю у моря звезда загорела, поэтому ярко-желтый комбинезон гармонично смотрится на ее теле. Гагарина порадовалась, что муж купил его за небольшие деньги, при этом наряд выглядит «на все сто».

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Некоторые подписчики действительно подумали, что певица беременна. Полина Гагарина в шутку подтверждает свои слова. Большинство поклонников не понимают, почему звезда так переживает из-за веса. По мнению фанатов, певица выглядит отлично.

«Вот бы и у меня так живот не втягивался», «Полиночка, какой животик?! Вы красотка!», «Всем бы такую фигуру иметь как у вас. И в одежде, и без неё вы прекрасны», — написали в комментариях.