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«Теперь фотки только в одежде!»: Гагарина признала, что поправилась

Некоторые подписчики страницы певицы в Instagram даже поздравили исполнительницу с беременностью.

«Теперь фотки только в одежде!»: Гагарина признала, что поправилась
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина вместе с мужем уехала отдыхать в Грецию. Певица расслабляется у моря и бассейна, вспоминает греческий язык и наслаждается кухней местных ресторанов. Увлечение вкусной едой отразилось на стройной фигуре Гагариной. Если раньше певица не стеснялась выкладывать фото в купальнике, то теперь регулярно прикрывает тело одеждой.

«Всё ребята! Вы меня сглазили. Живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!» — написала Полина Гагарина в Instagram.

За неделю у моря звезда загорела, поэтому ярко-желтый комбинезон гармонично смотрится на ее теле. Гагарина порадовалась, что муж купил его за небольшие деньги, при этом наряд выглядит «на все сто».

Некоторые подписчики действительно подумали, что певица беременна. Полина Гагарина в шутку подтверждает свои слова. Большинство поклонников не понимают, почему звезда так переживает из-за веса. По мнению фанатов, певица выглядит отлично.

«Вот бы и у меня так живот не втягивался», «Полиночка, какой животик?! Вы красотка!», «Всем бы такую фигуру иметь как у вас. И в одежде, и без неё вы прекрасны», — написали в комментариях.

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Грециялишний весПолина Гагаринаслухи о беременности

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«Теперь фотки только в одежде!»: Гагарина признала, что поправилась
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