Рудова продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокрой футболке

Наталья Рудова не раз признавалась, что не может жить без моря и солнца. С наступлением лета актриса стала больше путешествовать. Она побывала в Монако с подругой Настасьей Самбурской, а также в Нью-Йорке. Недавно девушка вернулась домой, но продолжает публиковать снимки из отпуска. Сама артистка утверждает, что находится не в лучшей форме, так как поправилась зимой из-за «приступов обжорства», но поклонники с ней не согласны.

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Накануне Наталья поделилась снимком, на котором запечатлена в мокрой белой футболке. Она сидит в бассейне в лучах солнца. Намокшие вещи подчеркнули каждый изгиб тела звезды. Поклонники заверили, что актриса находится в потрясающей форме. «Само совершенство!», «Наташка, смотрю на тебя и любуюсь», «Просто богиня», «Идеальный животик», — прокомментировали пост подписчики. К слову, актриса усердно трудится в спортзале и прибегает к разным диетам, чтобы вернуться к идеальному весу.

Более того, в свои 36 лет она регулярно посещает косметолога, чтобы сохранить молодость. Так, в эту пятницу, она побывала у своего личного специалиста и сделала несколько уколов плазмолифтинга. По словам знаменитости, подобные инъекции почти безболезненны и помогают коже обновиться. После этого актриса направилась в спортзал. Под чутким руководством тренера она делала различные упражнения на все группы мышц, включая пресс.