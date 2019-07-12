Калашникова призналась, что мечтала о фигуре как у Лободы

Анна Калашникова не скрывает, что тщательно следит за фигурой. Телеведущая призналась, что когда-то у нее была проблема с лишним весом. Когда она решила сбросить ненужные килограммы, эталоном стройности для нее стала не кто иная, как Светлана Лобода.

По словам Анны, она изо всех сил стремилась к образу певицы, когда худела. Добиться своей цели артистке удалось, а внешностью украинской певицы она искренне восхищается до сих пор.

«Считаю, что у нее идеальное тело», – признается Калашникова.

Анна была в числе тех, кто заступился за Лободу, когда она выложила в Instagram провокационную фотографию со стоящей на голове обнаженной женщиной. Многие поклонники и даже коллеги Светланы решили, что на снимке запечатлена она, но оказалось, что это другая девушка. Когда выяснилось, что снимок принадлежит известной инста-блогерше, разразился скандал. Певицу обвинили в том, что фото она взяла без спроса и не указала авторство.

Как считает Калашникова, в Сети сейчас гуляет множество фотографий без указания авторства и никого это не смущает. А что касается Лободы, ей не стоит опускаться до подобных разборок.