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Калашникова призналась, что мечтала о фигуре как у Лободы

Модель считает, что у певицы идеальное тело.

Калашникова призналась, что мечтала о фигуре как у Лободы
Анна Калашникова восхищается Светланой Лободой. Фото: globallookpress.com

Анна Калашникова не скрывает, что тщательно следит за фигурой. Телеведущая призналась, что когда-то у нее была проблема с лишним весом. Когда она решила сбросить ненужные килограммы, эталоном стройности для нее стала не кто иная, как Светлана Лобода.

По словам Анны, она изо всех сил стремилась к образу певицы, когда худела. Добиться своей цели артистке удалось, а внешностью украинской певицы она искренне восхищается до сих пор.

«Считаю, что у нее идеальное тело», – признается Калашникова.

Анна была в числе тех, кто заступился за Лободу, когда она выложила в Instagram провокационную фотографию со стоящей на голове обнаженной женщиной. Многие поклонники и даже коллеги Светланы решили, что на снимке запечатлена она, но оказалось, что это другая девушка. Когда выяснилось, что снимок принадлежит известной инста-блогерше, разразился скандал. Певицу обвинили в том, что фото она взяла без спроса и не указала авторство.

Как считает Калашникова, в Сети сейчас гуляет множество фотографий без указания авторства и никого это не смущает. А что касается Лободы, ей не стоит опускаться до подобных разборок.

«Лучше пусть выложит свою фотку в подобной концепции. Правда», – пишет Анна в собственной колонке на портале Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Анна КалашниковаКолонка Анны КалашниковойСветлана Лобода

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Калашникова призналась, что мечтала о фигуре как у Лободы
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