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Одна из версий: Алибасова намеренно отравили, чтобы вылечить от алкоголизма

Возможно, сам продюсер был не в курсе «благих» идей своих помощников, которые могли придумать смелый способ для госпитализации Алибасова.

Одна из версий: Алибасова намеренно отравили, чтобы вылечить от алкоголизма
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Последний выпуск программы «На самом деле» с Бари Алибасовым наделал много шума. Во время ток-шоу показали переписку в WhatsApp, которая доказала инсценировку отравления. Алибасов все отрицал, но, возможно, продюсер даже не знал о грядущей госпитализации.

Бари Алибасов с сыном. Фото
Алибасову могли подсунуть разбавленного «Крота». Фото: instagram.com/stassadal/

Анонимный источник, который обсуждал «лечение» Алибасова, показал переписку с помощником продюсера Сергеем Моцарем. Из сообщений ясно, что Бари Алибасова хотели везти в институт Склифосовского, чтобы прокапать от алкогольной зависимости.

«Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему. Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение. 13 мая Моцарь написал мне: «Постарайтесь его убедить полежать. Я могу пожить у него с котом», — рассказал источник «Комсомольской правде».

Помощники договаривались, что лежать в больнице Алибасову нужно около 5 дней. По их словам, пресса не должна знать о зависимости продюсера, поэтому придумать стоит другой предлог – проблемы с мозгом или желудочно-кишечным трактом.

Анонимный источник назвал две версии событий, которые произошли в день госпитализации. В первом варианте продюсер хранил алкоголь втайне от всех в бутылке «Крота», но плохо промыл емкость.

Возможно и другое развитие событий: помощники Бари Алибасова намеренно поставили бутылку с «Кротом» рядом с другими напитками. Только щелочь предварительно разбавили, чтобы не нанести серьезный вред. Это объясняет, почему продюсер так быстро восстановился после тяжелой болезни.

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Одна из версий: Алибасова намеренно отравили, чтобы вылечить от алкоголизма
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