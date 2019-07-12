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От волос до газонокосилки: как звезды справляются с «бутылочным» флешмобом

Зарубежные и российские звезды шоу-бизнеса продолжают принимать вызов, брошенный модельером спортивной одежды Эрролсоном Хью.

От волос до газонокосилки: как звезды справляются с «бутылочным» флешмобом
Звезды продолжают отвечать на "бутылочный" флешмоб

«Бутылочный челлендж» уже снискал себе славу самого горячего флешмоба этого лета. Ролики, где участники акции изгаляются в открывании бутылок, уже вовсю «завирусились» и продолжают «давать всходы».

Своим «искусством сабража» уже успели похвастаться такие звезды, как Джейсон Стэйтем и Коннор Макгрегор, продемонстрировав виртуозное владение приемом «вертушка».

Случались у звезд и проколы. Так, Светлаков неудачно отрепетировал на Незлобине #bottlecapchallenge. Не с первой попытки удалось открыть бутылку и рэп-исполнительнице Lizzo (кстати, звезда претендует на роль морской ведьмы Урсулы в новой «Русалочке»).

Однако нашлись и изобретательные селебрити. Так, певица Мэрайя Кэри элегантно «снесла» пробку с бутылки, взяв высокую ноту.

Нюша открыла бутылку, станцевав тверк, а Кендалл Дженнер — стоя на гидроцикле в бикини.

На вызов своего коллеги Эрролсона Хью оригинально ответил и дизайнер Александр Ванг. Катаясь на катере в Хорватии, он справился с пробкой при помощи своих длинных волос.

Присоединились к флешмобу и Джастин Бибер с женой Хейли. Певец доказал, что находится в отличной физической форме и сбить несчастную пробку для него проще пареной репы.

А вот модель подошла к делу с выдумкой: она открыла бутылку, промчавшись мимо нее на газонокосилке.

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От волос до газонокосилки: как звезды справляются с «бутылочным» флешмобом
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