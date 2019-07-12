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Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната

Несколько лет назад нетрезвый поклонник угрожал артисту ножом.

Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Алексей Чумаков и Александр Панайотов - давние друзья. Фото: globallookpress.com

Александр Панайотов – постоянный участник фестиваля «Славянский базар в Витебске». Певец признается, что очень любит выступать на этом мероприятии и, когда приезжает в эти края, иногда задерживается там на несколько дней.

В один из таких визитов с артистом произошел неприятный инцидент. Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым. Неожиданно для всех на Александра сзади попытался напасть нетрезвый фанат, вооруженный ножом. К счастью, на помощь пришел Алексей, которому удалось скрутить хулигана.

«Однажды на меня, со спины, напал пьяный фанат с ножом в руках. Рядом был мой друг, который обезвредил его и спас меня», – поделился Панайотов с сайтом «Дни.ру».

Напомним, недавно исполнитель отметил свое 35-летие. Одной из первых с юбилеем исполнителя поздравила сама Любовь Успенская. Певица заявила, что в свое время ей очень понравилось работать в дуэте с именинником. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, «королева шансона» написала Панайотову много теплых слов в соцсети, отметив, что рада присутствию в ее жизни такого прекрасного человека и талантливого артиста.

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Александр ПанайотовАлексей Чумаковнападениепевец

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Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
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