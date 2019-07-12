Галкин объяснил, как распознать мошенников в соцсети

Пародист подчеркнул, что во время конкурсов в Instagram никогда не собирает деньги, а только их раздает.

Максим Галкин забил тревогу. От его лица действуют мошенники, которые собирают деньги с поклонников. Иногда Галкин, как и все звезды в Instagram, раздает призы. Обычно для участия в конкурсе достаточно подписаться на аккаунт бренда, ссылку на который, кстати, периодически дают популярные люди.

Однако мошенники ввели новые правила игры, помимо подписки на рекламную страницу, они еще и собирают деньги, объясняя это тем, что так раз накопленная сумма и пойдет в итовый призовой фонд. В Stories комик призвал подписчиков быть внимательнее, а также объяснил, как распознать обман.

«Если вы сомневаетесь в конкурсе, в котором хотите поучаствовать, есть несколько признаков, по которым вы можете отличить мошенников. Это совсем не сложно. Сформулирую: если конкурс проводил бы я, то была бы какая-то информация в Stories или в ленте на моем официальном аккаунте», — рассказал Максим Галкин в Instagram.

Также юморист заявил, что никогда не собирает деньги с поклонников – только раздает в качестве приза. Кстати, мошенники могут поступать хитро и использовать старые видео Галкина с розыгрышами, чтобы заманить фанатов.