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У Меган Маркл могут быть проблемы со СМИ из-за работы в Vogue

Герцогиня Сассекская согласилась вести рубрику в фэшн-издании на постоянной основе.

У Меган Маркл могут быть проблемы со СМИ из-за работы в Vogue
Эксперты не советуют Меган Маркл сотрудничать с Vogue. Фото: Global Look Press

В начале июля появились сообщения, что Меган Маркл станет приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue. Такая «разовая» работа осталась почти без внимания со стороны британской общественности.

Однако информация, что герцогиня Сассекская станет постоянной ведущей колонки британской и американской версии фэшн-издания, вызвала некоторую озабоченность у королевских комментаторов.

По их мнению, это грозит супруге принца Гарри неприятностями. Королевский эксперт Мелани Брумли полагает, что выказывание столь явного предпочтения одному журналу может вызвать недовольство других СМИ, а также общественности.

«Я бы поставила под вопрос это решение, так как если каждый член королевской семьи будет отдавать предпочтение какому-то одному изданию, это приведет к недовольству других СМИ», — пояснила она.

«Это будет сложно, хотя и не необычно», — продолжила Мелани свою мысль.

«Принцесса Биатрисса и принцесса Евгения обе работают полный рабочий день, но тут поднимаются такие вопросы, используют ли они свое положение, платят ли им за это и куда идут эти деньги», — поясняет эксперт.

«Это также наводит на мысль о Гарри и его сделке с компанией Apple и Опрой — платят ли ему за это? Идут ли эти деньги также в его карманы? К Меган и Гарри есть несколько очень интересных вопросов», — отмечает Брумли.

«Мне бы хотелось встретиться с их ответственным за стратегию, чтобы узнать, что, черт возьми, происходит. С Меган и Гарри это совершенно точно другая игра», — резюмирует эксперт.

Герцогиня станет не первым членом королевской семьи, которая работает с Vogue. В 2016 году героиней обложки глянцевого издания стала Кейт Миддлтон, напоминает Express.

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У Меган Маркл могут быть проблемы со СМИ из-за работы в Vogue
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