49-летняя Лопес показала идеальную фигуру в леггинсах

24 июля звезда мировой поп-сцены Дженнифер Лопес будет отмечать юбилей — певице исполнится 50 лет. Однако латиноамериканской артистке с трудом можно дать больше 35-ти — настолько хорошо она выглядит и держит себя в форме.
В качестве доказательства Джей Ло опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новую фотографию, на которой она позирует в одних леггинсах и верхе от купальника. Поп-дива в очередной раз доказала, что по-прежнему может дать фору многим молодым девушкам.
В комментариях поклонники осыпали любимую артистку комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста.
Дженнифер Лопес не упускает возможности продемонстрировать свое накачанное тело. Так, в начале июня она пришла на премию CFDA Fashion Awards в ярко-оранжевом комплекте от Ralph Lauren, состоящем из кроп-топа и пышной юбки, который позволил певице показать публике идеальный пресс.
Дженнифер Лопес действительно много работает над своим телом и даже в 49 лет может исполнять сложные трюки. Так, в новом фильме с ее участием под названием « Стриптизерши» (Hustlers) она сыграет одну из танцовщиц, которая зарабатывает деньги на шесте. Кадры из новой картины Лопес на днях опубликовала у себя в Instagram. В коротком ролике видно, какие непростые трюки на пилоне исполняет певица.