Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике

Ирина Пегова это лето проводит во Франции. Не так давно она приехала в Ниццу с дочкой Таней, а также сестрой, которую тоже зовут Татьяна. Актриса устроила себе необычный активный отдых. Каждый день она начинает с пробежки, потом отправляется гулять по новым местам. На днях звезда побывала в горах, где даже рискнула совершить спуск по канатной веревке. Заглянула артистка и на старинное кладбище.

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Поклонники уверены, что из отпуска Ирина вернется похудевшая. Она обладает пышными формами, но нисколько этого не стесняется. 41-летняя актриса подчеркивает фигуру шортами и кокетливыми юбками. Она старается выглядеть женственно в любой обстановке. Накануне Пегова все же позволила себе расслабиться и искупаться в море. На лазурном побережье она появилась в белом слитном купальнике с цветным принтом.

Артистка позировала на гальке и выглядела очень счастливой. Она предпочла комфорт элегантности, поэтому надела резиновые шлепки. В них удобнее всего ходить по каменистому берегу. «Люблю гальку!!! И искать среди них красивые камушки», — призналась Ирина. Поклонники восхитились не только красотой девушки, но и ее позитивным настроем. «Очень красивый купальник Ирина. Красивый вид», «Какой купальник! Человек потрясно выглядит! Вы молодец и трудяга», «Иринка красотка! Любовь в глазах, любовь на камушке!» — прокомментировали пост подписчики.

Пегова, к слову, не просто загорает и купается, а также читает на пляже книги. Скучать ей также не дает дочка. Этот отпуск артистка с радостью проводит с родными. Напомним, что с мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году. С тех пор звезда сама воспитывает 13-летнюю наследницу.