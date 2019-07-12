Похудевшая Ева Лонгория в белом платье вышла в свет с сыном

Ева Лонгория прославилась благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки». Именно в образе миниатюрной красавицы-модели ее и запомнили зрители. Она снялась еще в десятках кинокартин и продолжает появляться на экранах телевизоров. И это при том, что год назад актриса впервые стала мамой. Своему мужу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону, она подарила сына Сантьяго. Отметим, что этот брак для девушки уже третий.

больше по теме Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном В перерывах между светскими мероприятиями актриса решила провести время с наследником.

За время беременности Ева сильно поправилась. Поклонники даже стали думать, что пара ждет двойню. Однако после родов артистка сразу приступила к усиленным тренировкам в спортзале и урегулировала свое питание. Результат не заставил себя долго ждать. В мае в Каннах она продемонстрировала постройневшую фигуру не только на красной дорожке, но и на пляже, где ее засняли папарацци. В желтом мини-платье Лонгория выглядела превосходно.

Сейчас актриса совмещает работу и отдых. Она находится в Испании, где еще пару дней назад девушка загорала с сыном на побережье. Белый слитный купальник подчеркнул ее стройную фигуру. Ева выглядела счастливой, играя с наследником.

А накануне она посетила светское мероприятие, организованное фондом Global Gift Foundation, послом которого является звезда. На красной дорожке Лонгория появилась в белом платье с пуговицами и без бретелек. Наряд идеально сел на ее фигуру.

Актриса вела за руку малыша Сантьяго, который тоже был облачен в белое. Поклонники восхитились артисткой, которая смогла быстро вернуться в форму. Они отметили, что она изумительно выглядит. «Очень красивая!», «Очаровательная», «Прекрасная леди», «Малыш такой милый», — прокомментировали пост подписчики.