Как Брэда Питта «отправили» разводить пчел

В западных таблоидах появились сообщения, что звезда Голливуда решил покончить с актерской карьерой.

На прошлой неделе в интервью изданию GQ Australia Брэд Питт назвал профессию актера «игрой для молодых». Он также заметил, что хотел бы больше времени уделять производству продуктов.

Хотя в последнее время Питт действительно не так плотно снимается в фильмах, он совершенно точно не заявлял, что собирается завершать актерскую карьеру.

больше по теме Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную Таблоиды наперебой сообщают, что голливудский актер хочет помочь коллеге устроить личную жизнь.

Тем не менее журнал National Enquirer взял цитату артиста в качестве отправной точки, чтобы сфабриковать историю о том, что Брэд решил завязать со съемками и посвятить все свое время разведению пчел.

После этот же фейк разместил у себя дочерний сайт издания RadarOnline.

Согласно таблоиду, коллега Питта по съемкам в «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо приобщил его к ремеслу пасечника. Экс-супругу Джоли это хобби так понравилось, что он даже решил установить у себя на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе ряд ульев.

Авторы фейка далее утверждают, что это лишь вопрос времени, когда Брэд забросит съемки и полностью посвятит себя пчеловодству. При этом таблоид ссылается на некие источники, приближенные к красавчику-актеру.

Изданию Gossip Cop удалось связаться с представителем Питта, который поднял подобные предположения на смех. От лица Брэда он также заявил, что тот не собирается уходить из кино, чтобы разводить пчел.