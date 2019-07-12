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Как Брэда Питта «отправили» разводить пчел

В западных таблоидах появились сообщения, что звезда Голливуда решил покончить с актерской карьерой.

Как Брэда Питта «отправили» разводить пчел
Брэд Питт стал жертвой фейковых новостей. Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" (2019). Фото: Global Look Press

На прошлой неделе в интервью изданию GQ Australia Брэд Питт назвал профессию актера «игрой для молодых». Он также заметил, что хотел бы больше времени уделять производству продуктов.

Хотя в последнее время Питт действительно не так плотно снимается в фильмах, он совершенно точно не заявлял, что собирается завершать актерскую карьеру.

Тем не менее журнал National Enquirer взял цитату артиста в качестве отправной точки, чтобы сфабриковать историю о том, что Брэд решил завязать со съемками и посвятить все свое время разведению пчел.

После этот же фейк разместил у себя дочерний сайт издания RadarOnline.

Согласно таблоиду, коллега Питта по съемкам в «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо приобщил его к ремеслу пасечника. Экс-супругу Джоли это хобби так понравилось, что он даже решил установить у себя на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе ряд ульев.

Авторы фейка далее утверждают, что это лишь вопрос времени, когда Брэд забросит съемки и полностью посвятит себя пчеловодству. При этом таблоид ссылается на некие источники, приближенные к красавчику-актеру.

Изданию Gossip Cop удалось связаться с представителем Питта, который поднял подобные предположения на смех. От лица Брэда он также заявил, что тот не собирается уходить из кино, чтобы разводить пчел.

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Как Брэда Питта «отправили» разводить пчел
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