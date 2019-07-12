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Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне

Жена принца Гарри нарушила протокол теннисного турнира, связанный с внешним видом.

Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне
Серена Уильямс высказалась о Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Едва начав выходить в свет после родов, Меган Маркл приехала в Уимблдон, чтобы посмотреть на игру Серены Уильямс на престижном теннисном турнире. После этого в прессе и соцсетях поднялась большая волна критики.

Многие заявили, что жена принца Гарри вновь нарушила протокол, выбрав для визита на мероприятие джинсы. Якобы из-за этого герцогиню Сассекскую даже не хотели пускать в королевскую ложу, поскольку дресс-код, предписывающий для женщин юбки, полагалось соблюдать неукоснительно. Кроме того, поведение Меган назвали «кошмарным». По словам инсайдеров, она отдала охране приказ запрещать людям фотографировать ее на телефоны.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала сама Серена. Теннисистка заявила, что Маркл вовсе не такая, какой ее выставляют таблоиды. В действительности она не капризная и избалованная дамочка, а хорошая и верная подруга, которая всегда будет рядом с близкими «в радости и горе». Что касается негативной реакции публики, желтых газет Уильямс просто не читает.

«Каждый раз, когда я вижу ее имя в газетном заголовке, я прохожу мимо», – цитирует чемпионку The Sun.

Напомним, Уильямс не стала крестной мамой первенца Меган и Гарри. Как пояснила теннисистка, она просто не смогла приехать на крестины Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора «из-за работы».

Меган Маркл в Уимблдоне. Фото: globallookpress.com
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Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне
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