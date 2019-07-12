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Солистка «Непары» вернулась на сцену, сбросив 20 килограммов

Виктория Талышинская за полгода избавилась от лишнего веса и снова стала эффектной брюнеткой, как 15 лет назад.

Солистка «Непары» вернулась на сцену, сбросив 20 килограммов
Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова стала стройной, как пятнадцать лет назад ФОТО: www.instagram.com/vitabel777

Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская удивила своих поклонников, она смогла сбросить 20 килограммов и снова стала эффектной брюнеткой, как и 15 лет назад.

Лишний вес Виктория набрала после родов. В 2016 году она стала мамой, с появлением малыша приобрелись и ненужные килограммы. Тогда певица признавалась, что долго не отдавала себе отчет в том, что начала «расти вширь». Любимым лакомством для нее стала шоколадная паста, она могла употреблять сладость ложками на ночь, без этого сон не шел. Подобное поведение очень быстро дало о себе знать. Полтора года назад она появилась в программе «НашПотребНадзор», и если бы не титры, то многие не узнали бы в героине ту самую участницу дуэта «Непара», которая будоражила всю страну.

После родов Виктория серьезно поправилась, и на борьбу с лишним весом ушло много времени
ФОТО: кадр из программы «НашПотребНадзор»

Несмотря ни на что, Виктория Талышинская и Александр Шоуа продолжали гастролировать до начала 2019 года, потом в афишах появилась пустота. Видимо, все это время Виктория активно занималась собой. Результат превзошел все ожидания – она смогла сбросить целых 20 килограммов и вот-вот вернется на сцену. Уже в конце июля Виктория и Александр дадут концерт в Москве, где, как всегда, будут петь вживую.

Артистка признается, что сбросить вес было очень трудно. Она проводила время на кардиотренажерах, надевая для пущего эффекта по два шерстяных костюма, пишет сайт Актуальные новости.

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Виктория Талышинскаядуэт «Непара»история похуденияпохудение после родов

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Солистка «Непары» вернулась на сцену, сбросив 20 килограммов
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