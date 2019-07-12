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Меган Маркл десять лет назад отказали в участии в фэшн-шоу

Актриса попросту не прошла кастинг в программу.

Меган Маркл десять лет назад отказали в участии в фэшн-шоу
Меган Маркл на взяли на фэшн-программу из-за трудного характера.

Меган Маркл уже давно снискала среди персонала дворца прозвище «трудная герцогиня». Однако, как оказалось, бывшая актриса отличалась своенравным характером еще до встречи с принцем Гарри.

Непредсказуемость реакций «на раздражитель» сослужила в свое время Маркл плохую службу — создатели фэшн-шоу Wendy Williams Show отказались брать ее в состав участниц.

Ведущая программы Венди Уильямс рассказала, что Меган участвовала в кастинге, но не прошла его. Это случилось до того, как актриса начала сниматься в «Форс-мажорах» в 2011 году.

Будущая жена принца Гарри хотела принять участие в программе в качестве модели, но ей дали «от ворот поворот».

«Она пришла к нам, чтобы стать одной из наших моделей. Мы делаем моду, как-то так. Это было до того, как она встретила рыжеволосого Гарри, примерно в конце 2009 — начале 2010 года», — поделилась воспоминаниями Уильямс.

Однако она была вынуждена отказать актрисе из-за ее характера. «Она непредсказуема, потому как раньше принимала участие в азартном шоу «Deal or No Deal». Ей нужна была игра», — добавила Венди.

Маркл участвовала в игровой программе в период с 2006 по 2007 годы. В одном из интервью она призналась, что эта работа нужна была ей, чтобы свести концы с концами, когда она вернулась в США из посольства в Аргентине.

«Шоу «Deal or No Deal» помогло мне понять, чем на самом деле я хочу заниматься, это был полезный опыт», — подчеркнула она.

Меган оставила карьеру актрисы в 2018 году, чтобы выйти замуж за Гарри, напоминает Express.

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Меган Маркл десять лет назад отказали в участии в фэшн-шоу
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