Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой. Именно в этот день девять лет назад артисты совершили обряд венчания в церкви. Торжественная церемония прошла в московском храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.

Несмотря на отдых в Испании, на своей странице в соцсети Instagram Наталья Подольская не смогла обойти вниманием эту важную для их семьи дату.

«И сегодня, 12 июля, в день Петра и Павла, 9 лет назад мы с @presnyakovvladimir обвенчались», — написала 37-летняя певица и опубликовала серию семейных снимков, на которых запечатлены она, любимый супруг и их сын Артем.

Мальчику в начале июня исполнилось четыре года, и родители устроили ему шумную вечеринку по этому поводу, где малышу исполнили давнюю мечту.

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. 5 июня 2010 года артисты поженились, а ровно через пять лет — 5 июня 2015 года — на свет появился их сын Артем. В июле того же года мальчика окрестили в том же храме, где венчались Подольская и Пресняков.