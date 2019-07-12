ЗВЕЗДЫ

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

Ровно девять лет назад состоялась торжественная церемония.

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
Наталья Подольская и Владимир Пресняков / global look press

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой. Именно в этот день девять лет назад артисты совершили обряд венчания в церкви. Торжественная церемония прошла в московском храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.

Несмотря на отдых в Испании, на своей странице в соцсети Instagram Наталья Подольская не смогла обойти вниманием эту важную для их семьи дату.

«И сегодня, 12 июля, в день Петра и Павла, 9 лет назад мы с @presnyakovvladimir обвенчались», — написала 37-летняя певица и опубликовала серию семейных снимков, на которых запечатлены она, любимый супруг и их сын Артем.

Мальчику в начале июня исполнилось четыре года, и родители устроили ему шумную вечеринку по этому поводу, где малышу исполнили давнюю мечту.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. 5 июня 2010 года артисты поженились, а ровно через пять лет — 5 июня 2015 года — на свет появился их сын Артем. В июле того же года мальчика окрестили в том же храме, где венчались Подольская и Пресняков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПресняковВладимир Пресняков и Наталья ПодольскаягодовщинаНаталья Подольская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
Интересно?
Поделись с друзьями: