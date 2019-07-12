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Волочкова продемонстрировала постройневшую фигуру в лосинах и майке

Балерина призналась, что в процессе подготовки к новому номеру сбросила несколько килограммов.

Волочкова продемонстрировала постройневшую фигуру в лосинах и майке
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова привыкла к нападкам хейтеров и большому вниманию к своей персоне. Она не устает повторять, что стала балериной не благодаря таланту, а с помощью силы воли и каждодневного труда. Одно время танцовщица была солисткой Большого театра. Теперь она участвует в различных постановках и дает мастер-классы. Последние несколько недель артистка активно готовится к обновленному спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка» в Москве.

В начале июля Анастасия вывихнула ногу и стерла ступни в кровь. Ей пришлось терпеть боль. С помощью бани и купели она восстанавливалась после травмы. Теперь балерина вновь сутки напролет проводит на репетициях. Она готовится к сложному номеру на привязанных к потолку лентах. Волочкова не скрывает, что испытывает страх, но останавливаться она не намерена. Чтобы удивить публику, артистка продолжает усердно работать.

Как оказалось, на плечи девушки легли и другие рабочие моменты, словом, не похудеть ей было сложно. В соцсети Анастасия поделилась снимком, на котором запечатлена в майке и белых облегающих лосинах. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают… Но я держусь! Это же я! Похудела еще больше! Но! Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам! Вот и решаю все нюансы от света, звука, декораций, костюмов, артистов, проводок электрических до лебедки, которая поднимает вверх на подвесах клетку, кольцо, полотна…» — рассказала звезда.

Комментарии к посту Волочкова предпочла отключить. Похоже, что от постоянной критики балерина все же устала. Она все еще продолжает скрывать личность своего возлюбленного. Ходили слухи, что им является эксперт программы «Пусть говорят» Денис Сорокин. Однако танцовщица заверила, что он просто ее друг. Более того, мужчина женат на биатлонистке Наталье Гусевой.

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Волочкова продемонстрировала постройневшую фигуру в лосинах и майке
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