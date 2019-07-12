«Я устала»: Лобода показала лицо без грима

Светлана Лобода несколько недель назад отдохнула на греческом курорте. Певице удалось позагорать и порелаксировать. Затем она приехала в Киев на свадьбу сестры. Повеселившись на празднике, она стала путешествовать с подросшими дочками: Евангелиной и Тильдой. Время от времени артистка дает концерты, но каждую свободную минуту уделяет наследницам. Если обычно она старается не показывать девочек, то на этот раз даже устроила фотосессию с ними.

Перед поездкой Лободы в Нижний Новгород, где она даст концерт 16 июля, разгорелся скандал. Певица опубликовала пикантное фото, на котором девушка запечатлена стоя на голове без одежды. Позже выяснилось, что этот кадр артистка позаимствовала у блогера из Нью-Йорка. Девушке поступок российской звезды не понравился и она потребовала удалить пост. Светлана сохраняла спокойствие. Она заверила, что ничего ужасного не совершала и не утверждала, что на снимке именно она.

Весь вечер артистка читала гневные комментарии. Лобода попыталась отвлечь общественность, поделившись снимком, на котором она запечатлена в бикини, но это, прямо скажем, не помогло. Отправившись в поездку, артистка выглядела утомленной. На фото она была запечатлена в машине без макияжа. Под глазами круги. «Я устала», — призналась Светлана.

Поклонники попросили певицу не переживать. Они считают, что она лишь помогла блогеру стать еще более известной. Фанаты с нетерпением ждут приезда Лободы и ее выступления. Тем временем она подогревает их интерес пикантными снимками. Артистка то и дело хвастается безупречной фигурой.