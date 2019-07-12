ЗВЕЗДЫ

Володина научилась водить машину согласно «календарю безопасных поездок»

Астролог и телеведущая пару раз влипала в мелкие неурядицы на дороге и долго не хотела садиться за руль.

Володина научилась водить машину согласно «календарю безопасных поездок»
Василиса Володина/instagram.com/vasilisa.volodina/

Известный астролог Василиса Володина откровенно рассказала, как водит машину. Права она получила почти 20 лет назад, но фактически водить машину стала недавно. Вначале и автомобиля не было, потом — необходимости. Супруг телеведущей прекрасно водит, а в Останкино на съемки возит водитель.

«Права получала «потому что надо, должны быть эти навыки». За эти годы несколько раз садилась за руль, конечно. Но не испытывала никакого удовольствия. Пару раз влипала в мелкие неурядицы (при въезде в узкий гараж, при заезде в ворота дачи). И как-то эмоционально мне не хотелось продолжать этот опыт. А мои многолетние исследования на тему астро-факторов аварийности тоже вдохновения особенно не прибавляли», —  призналась Василиса Володина в Instagram.

Раньше ей казалось, что вождение — это суперспособность, навык сверхлюдей. Но в конце прошлого года захотелось водить самой, пришли желание и внутренняя уверенность.


«Сейчас делаю первые шаги под руководством мужа и своего личного «Календаря безопасных поездок».
Сначала выезжала только в «зеленые» дни по календарю. И могу уже на личном опыте сказать, что «зеленый день» даже сложную ситуацию вывозит к лучшему. Сейчас немного осмелела и пробую фиолетовые и красные дни. Наблюдаю за собой, своими реакциями, учусь быть более внимательной», — призналась астролог.

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Володина научилась водить машину согласно «календарю безопасных поездок»
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