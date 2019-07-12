ЗВЕЗДЫ

Стас Костюшкин устроил танцы в набедренной повязке

Артист показал фрагмент репетиции своего нового номера.

Стас Костюшкин устроил танцы в набедренной повязке
Стас Костюшкин/instagram.com/stas_kostyushkin_official/

47-летний Стас Костюшкин держит отличную форму, которую он в очередной раз продемонстрировал, разместив на своей странице в Instagram фрагмент репетиции в студии с парнями из подтанцовки.

С голым торсом, в бейсболке, белых брюках и набедренной черной повязке артист пластично двигается под ритмичную музыку. «Танцующий шкафчик» — с юмором подписал пост Костюшкин.

Интригующее видео вызвало особый интерес у женской аудитории подписчиков музыканта. «Супер!», «Космос». «Шкафчик-то неплохо двигается», — написали фанатки.

Судя по фото в аккаунте Стаса, его можно чаще видеть в спортзале, чем на сцене. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» заботится о здоровом теле и вдохновляет жену Юлию и их 12-летнего сына Богдана. Младший, 3-летний Мирон, пока только наблюдает за спортивной жизнью старших членов семьи. Отец и сын любят заниматься в зале, а Юля предпочитает плавание и бег.

Кстати, Стас соблюдает и специальную диету: ест 5-7 раз в день небольшими порциями (вес одной составляет примерно 350 граммов), он отказался от жирных соусов и питается продуктами, содержащими исключительно полезные жиры. Отдает предпочтение льняному, оливковому маслам, рыбе жирных сортов, орехам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Стас Костюшкин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Костюшкин устроил танцы в набедренной повязке
Интересно?
Поделись с друзьями: