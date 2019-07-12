Стас Костюшкин устроил танцы в набедренной повязке

47-летний Стас Костюшкин держит отличную форму, которую он в очередной раз продемонстрировал, разместив на своей странице в Instagram фрагмент репетиции в студии с парнями из подтанцовки.

С голым торсом, в бейсболке, белых брюках и набедренной черной повязке артист пластично двигается под ритмичную музыку. «Танцующий шкафчик» — с юмором подписал пост Костюшкин.

Интригующее видео вызвало особый интерес у женской аудитории подписчиков музыканта. «Супер!», «Космос». «Шкафчик-то неплохо двигается», — написали фанатки.

Судя по фото в аккаунте Стаса, его можно чаще видеть в спортзале, чем на сцене. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» заботится о здоровом теле и вдохновляет жену Юлию и их 12-летнего сына Богдана. Младший, 3-летний Мирон, пока только наблюдает за спортивной жизнью старших членов семьи. Отец и сын любят заниматься в зале, а Юля предпочитает плавание и бег.

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Кстати, Стас соблюдает и специальную диету: ест 5-7 раз в день небольшими порциями (вес одной составляет примерно 350 граммов), он отказался от жирных соусов и питается продуктами, содержащими исключительно полезные жиры. Отдает предпочтение льняному, оливковому маслам, рыбе жирных сортов, орехам.