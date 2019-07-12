Марина Федункив продемонстрировала три стильных летних образа

Марина Федункив предпочитает не говорить о личной жизни. Она довольно часто публикует забавные видео и делает пародии, чтобы развеселить своих подписчиков. Артистка не боится показаться смешной, за что ее очень любят. Известно, что в прошлом году она развелась со своим вторым мужем Михаилом после 13 лет брака. Тем временем знаменитость купила дом в Подмосковье и теперь живет там с сестрой.

Многие были поражены, когда в начале этого года Марина внезапно преобразилась. Актриса похудела на 20 килограммов благодаря диете. Теперь она отошла от образа «тетки» и старается выглядеть стильно и элегантно. Звезда даже обновила свой гардероб. Она не боится экспериментировать с имиджем, поэтому ее можно увидеть в совершенно разных нарядов. На днях Федункив продемонстрировала три модных образа на лето.

Сначала актриса продефилировала по улице в сером брючном костюме. Причудливый пиджак с запахом придал образу изюминки. Затем женщина примерила женственную блузу с цветочным узором и черную пышную юбку. В таком наряде можно пойти на прогулку или свидание. В финале Марина облачилась в длинное цветастое платье в пастельных тонах, которое идеально подойдет для отдыха на курорте.

Поклонники пришли в восторг от нарядов знаменитости. Они отметили, что артистка выглядит очень женственно. Избавившись от лишних килограмм, она заметно похорошела и помолодела. Напомним, что не так давно подобрали стильные «луки» также Тина Канделаки и Ольга Бузова. Каждая из них выбрала образы на свой вкус.