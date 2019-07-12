«Огонь!»: Ходченкова «зажгла» на дне рождения подруги

Мария Андреева, ставшая знаменитой после съемок в фильме «Духless», отметила 33-летие. На странице Светланы Ходченковой в Instagram уже появился фотоотчет с мероприятия. Часть фото сделана в ночном режиме, вероятно, девушки начали праздновать день рождения поздно вечером и гуляли до утра.

Фото, сделанные Светланой, отлично передают настроение праздника. Красавицы отметили день рождения Марии в ресторане — весело, ярко, на широкую ногу. Одеты при этом были весьма буднично. Сама Светлана пришла на праздник в джинсах, кроссовках и белой блузе.

Поклонники Ходченковой в комментариях отметили, что «праздник-огонь!», особые комплименты достались Светлане, которую посчитали «дьявольски красивой».

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Днем ранее Светлана поздравила в своем мини-блоге с 35-летием другую подругу, актрису Екатерину Вилкову. В подписи под их совместным фото артистка иронично назвала ее «бабулей».