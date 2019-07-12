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«Очень вкусно»: Лолита вырастила урожай на огороде в Болгарии

Певица показала кадры со своего деревенского участка.

«Очень вкусно»: Лолита вырастила урожай на огороде в Болгарии
Лолита Милявская. Фото: globallookpress.com

Передумав разводиться с мужем, Лолита Милявская уехала отдыхать в Болгарию. Отдых у певицы получился активным: в стране у нее есть собственный дом с участком, на котором она разбила огород.

Кадрами с дачи артистка поделилась в Instagram. Она призналась, что очень любит жить в деревне, где хорошо, спокойно и свежий воздух. А на ее огороде она уже готова собирать небольшой, но вкусный урожай.

«У меня тут огурцы, помидоры. Огурцы уже можно есть! И перцы можно уже, а помидоры у меня еще зеленые… Очень вкусно, когда все свое», – сообщила Лолита.

Артистка продемонстрировала на камеру грядки с ухоженными растениями и назвала еще один плюс деревенской жизни. Оказывается, в пыльной Москве ее измучила аллергия, от которой слезились глаза, теперь же этой проблемы больше нет.

Напомним, объявив о расставании с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Милявская признала, что у нее и супруга после девяти лет совместной жизни наступил серьезный кризис в отношениях. Затем певица намекнула на возможное примирение. По какой причине пара решила остаться вместе, Лолита не рассказала.

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«Очень вкусно»: Лолита вырастила урожай на огороде в Болгарии
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