«Очень вкусно»: Лолита вырастила урожай на огороде в Болгарии

Передумав разводиться с мужем, Лолита Милявская уехала отдыхать в Болгарию. Отдых у певицы получился активным: в стране у нее есть собственный дом с участком, на котором она разбила огород.

Кадрами с дачи артистка поделилась в Instagram. Она призналась, что очень любит жить в деревне, где хорошо, спокойно и свежий воздух. А на ее огороде она уже готова собирать небольшой, но вкусный урожай.

«У меня тут огурцы, помидоры. Огурцы уже можно есть! И перцы можно уже, а помидоры у меня еще зеленые… Очень вкусно, когда все свое», – сообщила Лолита.

Артистка продемонстрировала на камеру грядки с ухоженными растениями и назвала еще один плюс деревенской жизни. Оказывается, в пыльной Москве ее измучила аллергия, от которой слезились глаза, теперь же этой проблемы больше нет.

Напомним, объявив о расставании с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Милявская признала, что у нее и супруга после девяти лет совместной жизни наступил серьезный кризис в отношениях. Затем певица намекнула на возможное примирение. По какой причине пара решила остаться вместе, Лолита не рассказала.