Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей

София Ротару в августе отметит 72-летие. В столь зрелом возрасте артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Она продолжает выступать на сцене и ни так давно не только стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве, но и спела новую песню. Сингл официально певица выпустит в следующем месяце. Однако самым главным в жизни женщины является семья. Звезда уже дважды стала бабушкой.

Несмотря на плотный график, Ротару при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. Они подарили певице внуков: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей 18. Последняя, к слову, делает успехи в модельном бизнесе, а также девушка прекрасно поет. Не так давно она выпустила свой трек, который оценила ее бабушка. Похоже, что на днях Ротару увиделась с семьей.

Артистка поучаствовала в фотосессии с родственниками. На снимках она предстала в голубом хлопковом платье с вышивкой. В руках София держала букет белых роз. Рядом с ней стояла внучка в сверкающем серебристом платье. Девушка стала на целую голову выше певице. С другой стороны позировали в обнимку Руслан с супругой. «Всем любви», — написала невестка Ротару, поделившись трогательными снимками.

Поклонники отметили, что у певицы потрясающая генетика, так как она с годами не меняется, оставаясь все такой же красивой и стройной. Они также восхитились идиллией, царящей на фотографиях. «Такие все красивые и милые», «Папа с дочей на одной волне!», «Какая у Софии Ротару внучка красивая», «Ротару словно заморозили. Вообще не меняется», — прокомментировали пост подписчики.