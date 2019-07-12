ЗВЕЗДЫ

Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей

Невестка певицы поделилась новыми трогательными фото.

Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей
София Ротару. фото: globallookpress.com

София Ротару в августе отметит 72-летие. В столь зрелом возрасте артистка выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Она продолжает выступать на сцене и ни так давно не только стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве, но и спела новую песню. Сингл официально певица выпустит в следующем месяце. Однако самым главным в жизни женщины является семья. Звезда уже дважды стала бабушкой.

Несмотря на плотный график, Ротару при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. Они подарили певице внуков: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей 18. Последняя, к слову, делает успехи в модельном бизнесе, а также девушка прекрасно поет. Не так давно она выпустила свой трек, который оценила ее бабушка. Похоже, что на днях Ротару увиделась с семьей.

Артистка поучаствовала в фотосессии с родственниками. На снимках она предстала в голубом хлопковом платье с вышивкой. В руках София держала букет белых роз. Рядом с ней стояла внучка в сверкающем серебристом платье. Девушка стала на целую голову выше певице. С другой стороны позировали в обнимку Руслан с супругой. «Всем любви», — написала невестка Ротару, поделившись трогательными снимками.

Поклонники отметили, что у певицы потрясающая генетика, так как она с годами не меняется, оставаясь все такой же красивой и стройной. Они также восхитились идиллией, царящей на фотографиях. «Такие все красивые и милые», «Папа с дочей на одной волне!», «Какая у Софии Ротару внучка красивая», «Ротару словно заморозили. Вообще не меняется», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внуки Софии Ротарузвездные семьизвездный стильСофия Ротару

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей
Интересно?
Поделись с друзьями: