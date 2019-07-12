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Заподозренная в анорексии Полина Гагарина наслаждается греческой кухней

Певица налегает на Крите на местные котлеты и картофель.

Заподозренная в анорексии Полина Гагарина наслаждается греческой кухней
Полина Гагарина/instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина проводит жаркие дни июля в Херсониссосе на Крите, демонстрируя разные модели купальников на белоснежных пляжах и у бассейна. Певица на снимках выглядит настолько худой, что обеспокоенные поклонники заподозрили свою любимицу в анорексии. Развеивая слухи, Полина написала на странице в Instagram, что предпочитает сытно ужинать в аутентичных греческих тавернах.

Полина опубликовала эффектный снимок, на котором она предстала в длинном красном платье в горох на фоне таверны у самой кромки моря. «Обожаю греческие таверны, но здесь их сложно найти (я про нативные), потому как все сильно туристическое. Это место просто вкуснейшее, с отличным обслуживанием, богатым выбором как традиционных, так и других блюд. Я в Греции обожаю все, но первое, что я заказываю, — бифтеки. Это котлета большая с пряными травами и самой вкусной картошкой на свете, из детства».

Поклонники певицы, среди которых оказались и знатоки греческой кухни, «спели оду» сувлаки — небольшим шашлыкам на деревянных шпажках, гиросу и, конечно, мусаке — вкуснейшей слоеной запеканке, приготовленной из баклажанов, помидоров, лука и баранины.

Кстати, Греция—  излюбленное место отдыха певицы, где она часто бывает вместе с семьей. Именно здесь она провела первые годы жизни. Мама Полины— профессиональная танцовщица, в 1991 году работала в Афинах в балетной труппе «Алсос», поэтому для Полины вкус греческой кухни ассоциируется с детством.

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Полина Гагарина

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Заподозренная в анорексии Полина Гагарина наслаждается греческой кухней
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