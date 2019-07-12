Кадони сравнил образ Хаматовой с «сумасшедшим физиком-ядерщиком»

Модный эксперт, ведущий скандального проекта «Дом-2» Влад Кадони раскритиковал наряды знаменитостей, в которых они предстали на различных светских мероприятиях и вечеринках.

К примеру, взглянув на снимок актрисы Чулпан Хаматовой, Кадони заявил, что она напоминает ему сумасшедшего физика-ядерщика в комическом русском ситкоме. Эксперт считает, что волосы на голове у Хаматовой «выжжены химией».

Раскритиковал Кадони и образ дочери певицы Ирины Салтыковой Алисы. На церемонии вручения премии «Выпускник-2019» Алиса появилась в элегантном синем платье. Однако Кадони сказал, что «птичку кто-то потрепал». Платье ему показалось «ободранным».

Добавим, что на той же премии певица Ольга Серябкина появилась в коротком платье. Кадони сказал, что Серябкина уже вышла из возраста «малолетки» и такой наряд ей совсем не к лицу. Как он отметил, в таком платье можно только клеить за барной стойкой состоятельного мужика. Более того, Кадони считает, что в России нужно навсегда запретить носить стразы.

Впрочем, модный эксперт не только критиковал знаменитостей, но и хвалил. Комплимента от него удостоилась актриса Ксения Кутепова за платье, в котором она появилась на премьере фильма «Дылда». Кадони сказал, что цвет наряда очень удачный. Правда, он считает, что актрисе стоит сменить стрижку и оттенок волос, сообщает «СтарХит».