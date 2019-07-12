Юлия Савичева вспомнила, как в 16 лет стала «фабриканткой»

Выпускница и финалистка телепроекта «Фабрика звезд-2», участница международного музыкального конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева поняла, что время летит очень быстро.
«Совсем недавно мне было 16, и я впервые открывала двери в звездный дом «Фабрики», а сегодня моей дочке уже почти 2 года. Стала замечать за собой, что в череде событий, дел и переживаний стала очень бояться что-то упустить», — написала певица в Instagram.
По ее словам, она теперь каждую минуту отпуска старается ни на шаг не отходить от дочки. И понимает, что жутко балует Анну, но ничего с собой поделать не может. Артистке страшно услышать однажды от ребенка, что она всегда работала и ее часто не было рядом. Такие комплексы мучают, прямо скажем, многих занятых карьерой родителей.
Напомним, Юлия Савичева в 2014 году вышла замуж за музыканта, композитора, поэта и певца Александра Аршинова. Супруг, кстати, написал для нее музыку к песням «Седьмое небо» и «Выше звезд».
За свою творческую карьеру 32-летняя Юлия Савичева выпустила пять альбомов: «Высоко», «Магнит», «Оригами», «Сердцебиение» и «Личное…».