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«Не хлебом единым»: Гринева поделилась впечатлениями от 5-дневного голодания

Актриса призналась, что состояние ее умиротворенное, но она все же думает о еде.

«Не хлебом единым»: Гринева поделилась впечатлениями от 5-дневного голодания
Ирина Гринева/instagram.com/grinevaru/

Известная актриса Ирина Гринева поделилась своими ощущениями от добровольного процесса голодания. Она уверена, что голодание — это здоровье, а переедание — это болезни и старость. По ее мнению, есть нужно пять раз в день, но понемногу и только полезные продуты.

Актриса за здоровый образ жизни, но так как ему трудно следовать, она решила прибегнуть к семидневному голоданию в одной известной клинике. Все под наблюдением врачей, процесс включает в себя также массаж, душ Шарко, лекции о правильном питании. И никакой еды — только вода…

«Сегодня пятый день голодания. Чувствую себя бодренько. Сегодня была йога, утром немного бегала, гуляла в лесу, сидела у пруда и смотрела на лебедей, даже была на литургии. Утро, наверное, было самым спокойным, как будто отдыхает и тело, и душа. Состояние умиротворенное. Легкость. Здесь какие-то герои все, говорят, что не думают о еде, я все же думаю. Испытание. Но не хлебом единым будет жив человек. Теперь я это хорошо понимаю», — призналась Ирина Гринева в Instagram.

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«Не хлебом единым»: Гринева поделилась впечатлениями от 5-дневного голодания
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