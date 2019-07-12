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Необычный маршрут: Пегова посетила в Ницце знаменитое кладбище

Артистка решила посмотреть национально-исторические памятники города.

Необычный маршрут: Пегова посетила в Ницце знаменитое кладбище
Ирина Пегова/instagram.com/pegovairina/

41-летняя актриса Ирина Пегова не устает делиться своими впечатлениями от пребывания в Ницце и ее окрестностях. По утрам она ходит за круассанами, а потом отправляется осматривать местные достопримечательности. Она уже успела побывать в средневековой деревеньке, насладиться красивым видом водопада, побывать в Альпах, в Панда-парке, где прокатилась на Зиплайне. По ее признанию, спуск на этом устройстве по стальному канату посреди леса добавил адреналина отпускным впечатлениям.

Ирина Пегова приехала в Ниццу уже в пятый раз, но все равно открывает для себя много нового. Например, она решила посетить местные национально-исторические памятники.

«Наиболее известные, и даже по-своему необычные, кладбища расположены на холмах Симье, Кокад и на Замковой горе (холм Шато)… Раньше жителей в Ницце хоронили при монастырях, городских и сельских церквах. Сейчас такие церкви и часовни можно встретить при кладбищах города», — поделилась актриса, путешествующая с сестрой и дочерью.

Местные кладбища богато украшены декоративными надгробьями. В создании памятников раньше часто участвовали знаменитые скульпторы.


«Хочу еще сходить на Русское кладбище Кокад», — подытожила Ирина Пегова в Instagram.

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звездные каникулыИрина Пегова

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Необычный маршрут: Пегова посетила в Ницце знаменитое кладбище
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