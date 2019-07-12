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Елена Ваенга сообщила о болезни и планах на лечение

Певица уже решила, куда полетит лечиться.

Елена Ваенга сообщила о болезни и планах на лечение
Елена Ваенга/instagram.com/vaengaofficial/

Популярная певица Елена Ваенга сообщила о своем недомогании. «Заболела. Полечу лечиться. Есть куда и есть че», — написала артистка в Instagram. Артистка не первый раз сообщает о проблемах со здоровьем, но не раскрывает точный диагноз.
Возможно, эта хворь сподвигла ее на философские мысли о жизни, о людях. По ее мнению, там, где есть пункт А — учился, там пункт В — преподавал. Бога «применять», когда «удобно», нельзя, а всякую умную речь можно «покрыть» еще более умной.

Певица также считает, что горе от ума несет несчастья в личной жизни, а вранье и бяки всегда будут «найдены», «прочитаны» и отложены до лучших времен. А высшим проявлением ума, мудрости и гордости является, при понимании своего прокола и неправоты, то, что надо «заткнуться» после естественного извинения.


«… Самое забавное и неотвратимое, что чаще всего (за исключением, к сожалению, смерти) кому сейчас 5, тому будет и 65… степень порядочности от этого правда не зависит…
P.S. У хитрых и продуманно заумных конец всегда печальный. Жизнь показала», — подвела итог своим рассуждениям 42-летняя артистка в Instagram.


Напомним, Елена Ваенга замужем, у нее есть сын Иван 2012 года рождения. Ваенга — это псевдоним певицы, так до 1951 года назывался ее родной город Североморск. Настоящая фамилия певицы — Хрулева.

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Елена Ваенга

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Елена Ваенга сообщила о болезни и планах на лечение
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