Меладзе примерил головной убор индейца вслед за Джанабаевой

Валерий Меладзе отправился на семейный отдых во Францию с Альбиной Джанабаевой. Также с собой они взяли щенка по кличке Армани, которого певец приобрел этой весной. Артистка успела пройтись по этническому рынку и примерить головной убор индейца, чем вызвала восторг у своих поклонников в Сети.

Муж решил не отставать от супруги. Меладзе сделал забавный снимок возле памятника льва. Певец тоже надел головной убор индейца на радость подписчикам своей страницы в Instagram.

«Это была славная охота! Змий неистово сопротивлялся, но был побеждён. А на утро пришло чувство неудобства и головная боль», — пошутил Валерий Меладзе в соцсети.

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Подписчики удивились несерьезному снимку, но в целом выразили довольство. Некоторые принялись упражняться в остроумии и попытались задеть словесно певца.

«Друг мой, что с тобой? Я так и знала, что это ведьма Джанабаева доведёт тебя до сумасшествия», «Очень неожиданно, дорогой», «Поэтому вы мой кумир», «Вот это взгляд, ты хочешь моей смерти?» — написали в комментариях.