Марина Хлебникова впервые рассказала о перенесенных болезнях

Певице смешно, что её обвиняют в алкоголизме, ведь в последние годы с ней происходили действительно ужасные вещи.

Марина Хлебникова дала откровенное интервью, в котором опровергла слухи о том, что страдает алкоголизмом. Оказывается, на протяжении долгих лет певица страдала от различных заболеваний, и её первый муж Антон Логинов старался всячески ее выходить.

«Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а по травме. Ошибка стоматолога… А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов», — призналась Марина Хлебникова.

По её словам, болезнь оказалась неожиданностью. Именно тогда, пять лет назад, появились слухи о пластической операции. Хлебникова относится к сплетням с юмором – говорит, если когда-то зайдет в кабинет пластического хирурга, обязательно снимет процесс и выложит в Сеть.

Именно из-за врачебной ошибки Марина Хлебникова отказалась на время от сцены. Антон Логинов помогал артистке вернуть веру в себя, но вскоре помощь нужны была не только психологическая. Однажды звезде стало больно передвигаться по дому. Муж в буквальном смысле носил её на руках в ванну, кормил и разъезжал с ней по разным врачам.

Пять лет спустя Хлебникова поправилась, но затем получила ещё одну травму. В прошлом году, будучи в гостях у родителей, певица неудачно упала со стула. Она сломала сразу шестой, седьмой и восьмой позвонки. Врачи вставили ей железный штифт. Тогда Хлебникова пошутила, что скоро возле металлоискателей будет звенеть, как Терминатор.

Последним ударом для Хлебниковой стала смерть мужа. После перенесенных инсультов Антон Логинов покончил с собой. Певица смогла оправиться от кончины любимого только в больнице. Поэтому она так сильно и похудела, сообщает портал 7 дней.