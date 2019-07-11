Садальский раскритиковал новый клип Билана

Станислав Садальский недоволен новым творением Димы Билана. Актер удивлен, как знаменитый артист мог выпустить неприятный клип на композицию «Про белые розы». Садальский не имеет ничего против исполнителя, однако у него есть вопросы к режиссеру ролика.

«Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это какой-то скудоумный колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что это клип начался. Это все антихудожественно», — написал Станислав Садальский в Instagram.

Актер предположил, что Дима Билан намеревался создать последний клип «как у Гурченко». Садальский заявил, что ролик попросту скучный. Он припомнил клип «Ибица» с Басковым и Киркоровым, который вызвал бурю негодования из-за того, что на «золотом голосе России» оказались фекалии.

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Клипом «Про белые розы» занимался Александр Гудков. Видео сделано в духе 90-х, как и предыдущий клип от юмориста – «Пьяная любовь». Несмотря на недовольство Садальского, клип оказался номером 1 в трендах Youtube. За день ролик набрал более миллиона просмотров.