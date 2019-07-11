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Садальский раскритиковал новый клип Билана

Актер назвал ролик «Про белые розы» «скудоумным колхозом».

Садальский раскритиковал новый клип Билана
Станислав Садальский. Фото: globallookpress

Станислав Садальский недоволен новым творением Димы Билана. Актер удивлен, как знаменитый артист мог выпустить неприятный клип на композицию «Про белые розы». Садальский не имеет ничего против исполнителя, однако у него есть вопросы к режиссеру ролика.

«Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это какой-то скудоумный колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к режиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что это клип начался. Это все антихудожественно», — написал Станислав Садальский в Instagram.

Актер предположил, что Дима Билан намеревался создать последний клип «как у Гурченко». Садальский заявил, что ролик попросту скучный. Он припомнил клип «Ибица» с Басковым и Киркоровым, который вызвал бурю негодования из-за того, что на «золотом голосе России» оказались фекалии.

Клипом «Про белые розы» занимался Александр Гудков. Видео сделано в духе 90-х, как и предыдущий клип от юмориста – «Пьяная любовь». Несмотря на недовольство Садальского, клип оказался номером 1 в трендах Youtube. За день ролик набрал более миллиона просмотров.

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Дима Биланкритика звездыпремьера клипапро белые розыСтанислав Садальский

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Садальский раскритиковал новый клип Билана
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