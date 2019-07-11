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Пуговка из «Папиных дочек» с отличием сдала экзамены

Уже 17-летняя Екатерина Старшова планирует поступить в медицинский университет, а о карьере актрисы не думает.

Пуговка из «Папиных дочек» с отличием сдала экзамены
Екатерина Старшова. Фото: instagram.com/ekstarshova/

Многим поклонникам сериала «Папины дочки» до сих пор не верится, что маленькая Пуговка повзрослела. 17-летняя Екатерина Старшова закончила школу ещё в прошлом году – последние классы звезда прошла экстерном. Целый год Старшова выделила на подготовку к ЕГЭ с репетиторами, и результат оправдал ожидания.

«Да! ЕГЭ сдала. Химия — 100 баллов, биология — 100 баллов, русский язык — 94 балла. Я сделала это», — порадовалась Екатерина Старшова в Instagram.

По профильным предметам Пуговка набрала максимальные баллы, а это значит, что она может с легкостью поступить на бюджет. Пока актриса не рассказывала, в какой университет хочет поступить. Известно, что Старшова планирует стать врачом, а об актерской карьере даже не думает.

Также недавно звезда отметила выпускной, правда, не в школе, а в театре на льду «Алеко». Екатерина Старшова встала на лед в трехлетнем возрасте. Выбор секции был очевиден – родители актрисы Елена Михайловская и Игорь Старшов работают фигуристами. За годы тренировок звезда занимала призовые места в международных соревнованиях.

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Екатерина СтаршоваПуговка из "Папиных дочек"экзамен

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Пуговка из «Папиных дочек» с отличием сдала экзамены
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