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Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед

Продюсер в очередной раз пытается доказать, что действительно болен.

Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов опубликовал в Instagram видео, на котором отчетливо видны лекарства. Продюсер на завтрак, обед и ужин принимает по три наименования медикаментов.

Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после. Также на кухне висит расписание приема лекарств.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я «глотаю» ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды», — написал Бари Алибасов.

В комментариях поклонники пожелали скорейшего выздоровления. При этом нашлись те подписчики, которые до сих пор не верят в болезнь продюсера. Напомним, в начале июня Бари Алибасов по ошибке глотнул «Крот», после чего попал в реанимацию с химическими ожогами пищевода и желудка.

Когда Алибасов выписался из больницы, многие заподозрили звезду в пиаре. Якобы продюсер делает все, чтобы привлечь внимание к юбилейному туру группы «На-На». Алибасов стал героем ток-шоу, а его сын не скрывает, что заработал на трагедии миллионы. Продюсер провел экспертизу в двух независимых клиниках, чтобы доказать диагноз.

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Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед
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