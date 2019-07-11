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«Сейчас уронит!»: Меган Маркл пристыдили за неумелое обращение с сыном

Фото герцогини Сассекской с матча по поло, куда она пришла с Арчи, вызвали шквал критики со стороны мамочек со стажем.

«Сейчас уронит!»: Меган Маркл пристыдили за неумелое обращение с сыном
Меган Марклназвали нерадивой мамашей. Фото: Global Look Press

Меган Маркл назвали нерадивой мамашей после того, как в Сеть попали ее снимки с матча по поло. Герцогиня пришла на спортивное состязание вместе с новорожденным Арчи.

В то время как фэшн-эксперты обсуждали ее наряд, мамочки со стажем его полностью проигнорировали, зато обратили внимание на неумелое обращение герцогини Сассекской с ребенком.

Серьезное беспокойство у них вызвало то, как Меган держит малыша на руках. У многих создалось впечатление, что мальчик вот-вот упадет. Это спровоцировало шквал возмущенных комментариев в соцсетях.

Меган Маркл на матче поло. Фото.
Меган Марклназвали нерадивой мамашей. Фото: instagram.com/p/BzvdhZpgCEc/
Меган Маркл на матче поло. Фото.
Меган Маркл назвали нерадивой мамашей. Фото: instagram.com/p/BzvdhZpgCEc/

«Она понятия не имеет, как носить собственное дитя!», — написала одна из разгневанных родительниц.

«Меган выглядит так, как будто сейчас уронит его», — поддержала другая. «Она точно уронит малыша!», — высказала свое твердое убеждения следующая.

«Меган не знает, как носить на руках собственного ребенка! Какой стыд!», «То, как она его несет, вызывает опасения», — не унимался «клуб разгневанных мамашек».

И хотя Меган нежно прижимала к себе сына и целовала его, это отнюдь не охладило пыл жаждущих ее «крови» британских чопорных леди, пишет Daily Mail.

«Ей следовало бы надеть на несчастного младенца шапочку и носочки. Ко всему прочему, она еще и держать его не умеет», — фыркнула одна из них.

 

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«Сейчас уронит!»: Меган Маркл пристыдили за неумелое обращение с сыном
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