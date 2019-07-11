ЗВЕЗДЫ

Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами

Десять лет назад после ошибки гримера идеальная кожа лица актрисы превратилась в настоящий кошмар.

Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами
Кристина Асмус. Фото: globallookpress

Кристина Асмус в Instagram неоднократно намекала, какие процедуры делает для сохранения гладкой кожи лица. Однако подписчики продолжали засыпать актрису вопросами, поэтому она сделала отдельный пост с неприятными подробностями.

Актриса призналась, что у неё была идеальная кожа до одного рокового случая. Во время очередных съемок визажист использовал кисти, которыми до того красил других актеров. В результате на лице Асмус появилось несколько видов подкожных клещей, которые вызывают серьезные воспаления.

«На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно», — призналась Кристина Асмус.

В итоге актрисе помог дешевый антисептик «Хлоргексидин». Когда актриса вылечилась, она кардинально изменила образ жизни. По словам Асмус, лицо – инструмент для актера, поэтому иногда в стараниях обезопасить кожу она выглядит сумасшедшей.

Последние 10 лет Кристина Асмус использует только минеральную косметику, а тональный крем наносит только на съемки и светские выходы. Гримерам запрещено прикасаться к лицу голыми руками – только через салфетку. Косметику и кисти Асмус сама приносит на съемочную площадку и больше никому не дает ими пользоваться.

Актриса обеззараживает лицо по несколько раз в день, при этом отказывается посещать косметолога. Также Асмус не умывается водой из-под крана из страха появлений высыпаний на коже. Также звезда обрабатывает спиртовыми салфетками экран смартфона и даже подушку в поезде. Кристина Асмус назвала себя сумасшедшей, но её меры предосторожности работают и одобрены знакомым врачом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

красота и здоровьеКристина Асмусуход за лицом

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами
Интересно?
Поделись с друзьями: