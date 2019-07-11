Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами

Десять лет назад после ошибки гримера идеальная кожа лица актрисы превратилась в настоящий кошмар.

Кристина Асмус в Instagram неоднократно намекала, какие процедуры делает для сохранения гладкой кожи лица. Однако подписчики продолжали засыпать актрису вопросами, поэтому она сделала отдельный пост с неприятными подробностями.

Актриса призналась, что у неё была идеальная кожа до одного рокового случая. Во время очередных съемок визажист использовал кисти, которыми до того красил других актеров. В результате на лице Асмус появилось несколько видов подкожных клещей, которые вызывают серьезные воспаления.

«На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно», — призналась Кристина Асмус.

В итоге актрисе помог дешевый антисептик «Хлоргексидин». Когда актриса вылечилась, она кардинально изменила образ жизни. По словам Асмус, лицо – инструмент для актера, поэтому иногда в стараниях обезопасить кожу она выглядит сумасшедшей.

Последние 10 лет Кристина Асмус использует только минеральную косметику, а тональный крем наносит только на съемки и светские выходы. Гримерам запрещено прикасаться к лицу голыми руками – только через салфетку. Косметику и кисти Асмус сама приносит на съемочную площадку и больше никому не дает ими пользоваться.

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Актриса обеззараживает лицо по несколько раз в день, при этом отказывается посещать косметолога. Также Асмус не умывается водой из-под крана из страха появлений высыпаний на коже. Также звезда обрабатывает спиртовыми салфетками экран смартфона и даже подушку в поезде. Кристина Асмус назвала себя сумасшедшей, но её меры предосторожности работают и одобрены знакомым врачом.