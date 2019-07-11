Звездный фотограф раскритиковал Бруклина Бекхэма

Два года назад старший сын Бекхэмов Бруклин поступил в престижную школу дизайна Parsons в Нью-Йорке и приблизился к своей мечте — стать профессиональным фотографом.
Однако занятия вскоре ему надоели и он счел разумным начать обучаться любимому делу на практике.
Бог услышал его молитвы — ему поступило предложение пройти стажировку у звездного фотографа Джона Ранкина Уоделла, которому понравился один из снимков юноши.
Профи, который снимал для Vogue и других престижных фэшн-изданий, разумеется предполагал, что Бруклина придется учить. Однако он и представить себе не мог «масштаб бедствия».
Выяснилось, что юноша не владеет элементарными навыками. «К счастью, никто на попросил его принести чаю, хотя искушение было велико. Это стало своего рода шуткой», — рассказал источник.
Другой инсайдер поведал, что горе-фотограф не мог выставить свет и скадрировать изображение, хотя это является базовыми навыками. «Лучше всего у Бруклина получалось нажимать кнопку фотоаппарата», — иронизирует очевидец.
Вполне вероятно, что сыну Бекхэмов все же следует подумать о том, чтобы вернуться в школу. Никто не может начать бегать, не научившись ходить, даже если твои родители Виктория и Дэвид Бекхэм, пишет The Sun.