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«Верю ли я в брак?»: Шейк дала первое интервью после расставания с Купером

Модель порассуждала не только о личной жизни, но и о человеческом любопытстве.

«Верю ли я в брак?»: Шейк дала первое интервью после расставания с Купером
Ирина Шейк и Бредли Купер. Фото: globallookpress

Ирина Шейк готова часами рассуждать о мире моды, однако личную жизнь модель никогда не комментирует. В июне этого года стало известно, что звезда рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений. Пока поклонники гадают, что стало причиной разрыва, модель удивляется, отчего пресса так увлечена её личной жизнью.

«Я думаю, просто таковы люди: если не можешь что-то иметь, то хочешь заполучить. Там, где висит занавес, люди хотят его распахнуть. Думаю, это просто любопытство», — рассказала Ирина Шейк в интервью Harper’s Bazaar.

При этом Ирина Шейк не выглядит разочарованной после разрыва с актером. Модель надеется однажды встретить свою любовь и выйти замуж. «Верю ли я в брак? Да, конечно, я никогда не была против него», — призналась Шейк.

Модель и Брэдли Купер были одной из самых красивых пар Голливуда. Два года назад у них появилась дочка Лея, однако звезды так и не поженились. Слухи о размолвке появились ещё во время Met Gala, когда Ирина Шейк пришла на бал без гражданского мужа, хоть он и был приглашен. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва стали отношения Брэдли Купера и Леди Гаги. Впрочем, некоторые издания винят в расставании мать актера.

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Ирина ШейкИрина Шейк и Брэдли Куперличная жизньрасставание звезд

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«Верю ли я в брак?»: Шейк дала первое интервью после расставания с Купером
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